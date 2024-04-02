في ختام برنامج ليالى ”هل هلالك ٨” فرقة رضا تبهر الجمهور

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 أبريل 2024 10:32 صباحاً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، شهد المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، ختام فعاليات النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه القطاع لمدة ١٥ ليلة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

تضمن برنامج ختام الفعاليات عدد من الفقرات الفنية المميزة التى قدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية، التى تعبر عن التنوع الثقافي المصري، وشملت استعراضات "الأقصر بلادنا، اسكندرانى، الحجالة، سماح النوبة، ميلدا، التنورة، موشح عجبا لغزال، النوبة"، والتى حازت على إعجاب الجمهور وتفاعل معها .

كما شارك البيت الفنى للمسرح، بعرض العرائس "الليلة الكبيرة" اشعار صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، وإخراج صلاح السقا، إلى جانب ختام ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل".

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد وافقت على تقديم البرنامج مجانًا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.