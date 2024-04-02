مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 23.. مربوحة تتشاجر مع الغوريلا وتخطط لطردها

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الحلقة الثالثة والعشرون مسلسل الكبير أوي 8 بدخول مربوحة غرفتها تجد الغوريلا تضع من مستحضرات التجميل الخاصة بها وتتشاجر معها مربوحة وتتحدث الغوريلا وتخبرها إنها ستتزوج الكبير وستطردها هي وأولاده من المنزل وتستقيظ مربوحة وتكتشف إنه حلم وتحاول عرض الغوريلا للبيع.

وتنزل مربوحة للكبير وتجده يفطر ويخبرها بإن الغوريلا هي من قامت بإحضار الفطور له وتحاول مربوحة بوضع أشياء حتى تفسد طعم الشاي وتضع في ملابس الكبير أشياء تصيبه بالحكة.

مربوحة تستعين بجوني وهجرس

وجلست مربوحة مع جوني وهجرس وأيهم وتروي لهم تصرفات الكبير مع الغوريلا وتطلب منهم مساعدتها وإيجاد حل ويروي لهم أيهم تصرفات الكبير وإنه أستغنى عنه بسبب الغوريلا ويقترح عليهم هجرس فكرة أن الكبير يرى الغوريلا في وضع مخل ويقترح عليهم جوني أن نفادي من يصلح لذلك ولكن مربوحة تنبهم إلى إنه الكبير لم يقتنع بذلك ويقترح جوني بأن صورة الغوريلا يجب أن تهتز في نظر الكبير حتى يغير رأيه فيها ويوافقه الجميع.

قصة مسلسل الكبير أوي 8

تدور أحداث مسلسل الكبير أوي 8، حول سرقة "حزلقوم" لأحد البنوك، وينزع فتيل القنبلة اليدوية، ويحاول الفرار، كما تحتفل قرية "المزاريطة" بعيد الهالوين، كما يتعرض عمدة المزاريطة "الكبير أوي" إلى العديد من الضغوطات، ليجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل المحيطين به.

أبطال مسلسل الكبير أوي 8



مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، يضم في بطولته عددًا من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد مكي ورحمة أحمد وحاتم صلاح ومحمد سلام وبيومي فؤاد، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم: أمينة خليل وشيماء سيف ومحمد ثروت وغيرهم، ويحمل توقيع المخرج أحمد الجندي.