لجين عمران لـ«حبر سري»: عمليات التجميل للرجال مش عيب.. أكثرها تحديد لحية وشفط دهون



القاهرة - محمد ابراهيم -

أكدت الإعلامية لجين عمران، أن 40% من الرجال يخضعون لعمليات التجميل وهي حقيقة صرحت بها في وقت سابق، مشددة على أنه أمر ليس معيب ولكن يؤكد على أن الرجال يهتمون بأنفسهم وحياتهم وصحتهم.

وشددت "عمران"، خلال لقائها مع الإعلامية أسما إبراهيم ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن التجميل الخاص بالرجال بعيد عن تجميل العمليات، مؤكدة أن مجموعة أصدقاء وعدد من الأطباء التجميل تحدثوا أن نسبة عمليات التجميل في الرجال كبير جدًا.

وأوضحت أن عمليات التجميل التي يخضع لها الرجل هو تحديد اللحية وتنحيف وشفط البطن، متابعة: "قبل الصيف كان الراجل عنده كرش فجأة عمل فرمة كبيرة ده تجميل".

ونوهت بأن عمليات التجميل للرجال ليست عيب ما دام أنها تعطي الثقة في نفسه والرضا، منوهة بأنها لا تحزن من التصريحات التي تصدر بأنها خضعت للعديد من عمليات التجميل، موضحة أنها خسرت نفسها بسبب رضا الناس عن شكلها بعد الخضوع لعمليات التجميل وصبغ الشعر.