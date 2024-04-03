نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "خالتي صفية والدير " بثقافة سوهاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح قصر ثقافة المنشأة بسوهاج، انطلاق أولى ليالي العرض المسرحي "خالتي صفية والدير" لفرقة القصر، ضمن فعاليات الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض المسرحي “خالتي صفية والدير”

العرض عن رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر، وأعده للمسرح ياسين الضوي، ومن إخراج حسام القاضي، وتدور أحداثه حول صفية التي تقع في حب الشاب حربي، ولكن تتزوج خاله بعد تأكدها من حب حربي لأخرى، ثم تدبر مكائد بين حربي وخاله، فيقتل الخال ويحبس حربي، فتقرر صفية أخذ الثأر وقتل حربي بعد خروجه من السجن، ثم تتوالي الأحداث ويقع ما لم تخطط له.

مواعيد عرض “ خالتي صفية والدير ”

العرض يقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي وفرع ثقافة سوهاج، ومن إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويقدمه نخبة من مبدعي التمثيل من الشباب، ويستمر عرضه يوميا بالمجان حتى الأحد المقبل 7 أبريل.

أنشطة هيئة قصور الثقافة

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، حيث أطلقت الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما. كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

