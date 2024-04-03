انت الأن تتابع خبر حليمة بولند تثير الضجة بقيام الليل .. ما علاقة المنسف الأردني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلا واسع بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الموثق على سناب شات.

ووثقت بولند بالفيديو انتهائها من صلاة قيام الليل في شهر رمضان، مرتدية حجاباً وعباءة باللون الأسود، في إطلالة محتشمة تناسب أجواء الشهر الفضيل.

وقالت حليمة في الفيديو: "تونا مخلصين الچيام" ولم تقل القيام مثلما اعتاد كثير من الناس على نطق الكلمة وفقاً لنطقها السليم في اللغة العربية الفصحى، وهو ما فجر موجة من الجدل على الفور.

وتابعت حليمة بولند أنها نامت بعمق بعد تناول طعام الإفطار، الذي تكون من المنسف الأردني اللذيذ والذي طغت نكهته وقوة طعمه على قدرتها ونشاطها لتستسلم للنوم وقالت: "شنو سر النوم العميق بعد المنسف الأردني".

وانقسمت الآراء بين موافق لنطق كلمة "الچيام" كما نطقتها، ومنهم من اختلف معها مؤكداً أن طريقة نطقها لا يجب أن تختلف من بلد إلى بلد لأنها كلمة دينية يجب نطقها كما هي.

وأضاف آخرون رداً على اتهام حليمة بولند بالخطأ في كلمة دينية: "شدخل الدين بكلمة الجيام؟ ترى لهجات جدي ربي يحفظه يقول صلاة الجيام وأغلب الكويتييذن يقولونها يعني انا عن نفسي أحسها كلمة الكبار وما لكم شغل شنو نقول ولا ما نقول"، "اللي يعيبون على الكلمة سؤال ترضون أحد يعيب على لهجتكم"؟ "الدين شيء والكلام العادي شيء آخر، عيب تدخلون بالفتنة تعليقاً على اللهجات المختلفة وتفسدوا الود في شهر فضيل".

فيما انتقد البعض ظهورها بالمكياج أثناء التعبد، بالاضافة إلى توثيق عباداتها وقيامها التي يجب ان تكون بين العبد وربه فقط بعيدا عن الاستعراض.