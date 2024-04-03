نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطرب المهرجانات مسلم: غنيت "يا أصفر" لـ حوده بندق عشان استفزني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق مطرب المهرجانات مسلم على مقارنته بنجوم الغناء ومطربي المهرجانات قائلًا: "اغنية يا اصفر كانت من وحي خيالي وكان فيه مشكله ساعتها معايا، وهي سبحان الله نجحت، وغنيتها لواحد كان صديقي جدًا، ودلوقتي حبيبي وبموت فيه، وهو حودة بندق، وهو دلوقتى اخويا، كانت مشكلة واحنا صغيرين وهو طالع من قبلي وهو محترم ومن الناس اللي شقيت ولما اتشهرنا مع بعض حصلتلنا عين بعدتنا عن بعض، فا استفزني بالكلام رحت رديت عليه بالشغل، وغنيتهاله، واتحسدنا لأننا نجحنا مع بعض كتير زي اغنية خطر جايبة 140 مليون وعاملين البوم مكسر مصر".

وقال مسلم، خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "المقارنة بيني وبين عصام صاصا وحودة بندق، كل واحد ناجح في حتته، وانا مش شايف نفسي مع دول، مش معنى كده انهم وحشين، انا صنعت حتة ليا، انا مش شايف منافس ليا، ولما بغني مع اي حد، بحط حتتي، ودي أجمل حاجة بعملها، مش عايز انافس غير نفسي، والطمع في البني آدم، وفيه اعلى من عمرو دياب، وحسين الجسمي اعلى واحد في العالم ليا، وعمرو دياب 40 سنة على القمة عشان تقيل ومختفي دايمًا، نفسي اتميز زي سعد لمجرد، لأنه سكتي، وعمرو دياب مش محتاج حد يقلده لان صوته عادي، ومش قوي صوتيًا، لكن تسمعه تحبه، اما انا الاتنين، لو ربنا كرمني ووقفت قدامه هنشوف الحتة دي، لان هيبقى رأي الناس، وأنا 23 سنة وعامل كده ما بالك لو 30 سنة هوصل لفين".

مواعيد برنامج أسرار

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا خلال شهر رمضان، في الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.