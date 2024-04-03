بتوقيع محمد حجازي.. الجمهور يشيد بأغنية "حلمت" لـ هاني شاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر في خطف قلوب الجماهير من خلال إصداره أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "حلمت"،وتم طرح الأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



تفاصيل أغنية حلمت

والأغنية من كلمات محمد حجازي، ألحان حاتم عزت، توزيع ميدو عاطف.



تميزت أغنية "حلمت " بأداء هاني شاكر القوي والمؤثر، وهي من كلمات مبدعة وألحان متميزة. يتناول النص الأغنية موضوعًا عاطفيًا عميقًا يستطيع الجمهور التعايش معه، وقد نجح هاني شاكر في إيصال رسالة الأغنية بشكل ممتاز من خلال أدائه المميز.

تعبر نجاح "حلمت " عن قوة جاذبية هاني شاكر كفنان وقدرته على إبهار الجماهير بأعماله الفنية المتميزة.

تعد هذه الأغنية بمثابة إضافة جديدة ناجحة في مسيرة هاني شاكر، الذي يحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخارجه.

وقد أثبتت الأغنية مرة أخرى أن هاني شاكر يتمتع بقدرة فريدة على اختيار الأعمال الناجحة وتقديمها بأسلوبه الخاص وصوته الرائع.

آخر أعمال هاني شاكر

والجدير بالذكر آخر أعمال هاني شاكر أغنية انسى اللى خان، وحازت الأغنية على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية انسى اللي خان

إنسى اللي خان وافرح

وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان

دا وهو بيخون كان سعيد

إنسى اللي خان وافرح

وسيب حزنك بعيد

أصل اللي خان

دا وهو بيخون كان سعيد

مترجعوش مهما اعتذر

مترجعوش مهما ندم

جرح الخيانه ميتنسيش مهما قدم

طول مانتا شايفه هتفتكر

وبسبب من غير سبب

جرحك هيصحي من جديد

في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجّرت كل الاهات

في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجّرت كل الاهات

بتحبه يبقي رجعه

انا لو مكانك أودعه

انا لو مكانك أضيعه

وأدوقه نفس الألم

انا قلبي غيرك

انا قلبي غيرك

انا قلبي صعب جرئ عنيد

طب هو سابك هو باعك هو راح

وانت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

طب هو سابك هو باعك هو راح

وانت اللي بعده عشت بين غدر وجراح

آه يا قلبي ضاع لما شبع

سألته ليه لف ورجع

متسيبش عطفك يهزمك أو تنخدع

طول مانتا شايفه هتفتكر

وبسبب من غير سبب

جرحك هيصحى من جديد

في حاجه ضاعت ضيعت كل الحاجات

في آها صرخت فجّرت كل الاهات.