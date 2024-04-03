نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة سهر الصايغ ووصيتها لـ مصطفي شعبان وهاجر أحمد.. ملخص الحلقة 23 من "المعلم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عرضت اليوم الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل المعلم لـ مصطفي شعبان عبر قناة الحياة وقد شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة والمُثيرة.

أحداث الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل المعلم

حيث بدأت الحلقة بإتيان تجار المخدرات إلى فيلا الجنتل وبدأوا يأخذون الأنتيكات المتواجدة داخل الفيلا لانه لما يعطيهم المخدرات.

وتتوالي الأحداث إلى محل المعلم شداد ومعهم المعلم ويتفاوضون على اخذ المخدرات من المعلم ويشترط عليهم المعلم أن يأخذ محلات والده قبل اعطائهم المخدرات، وتأتي مكالمة هاتفية للمعلم من المستشفى ويخبروه أن زمزم زوجته تريد أن تراه.

ليذهب إليها المعلم ويدخل لها الغرفة وقالت لها: "محبتش أمشي من غير ما ودّعك يا عشرتي الحلوة، مش مهم الفلوس المهم أنت، اندهلي دهب يا معلم مفيش وقت".

وقالت لـ"دهب": "عوزاكي تخلي دبلتي في إيدك وحسن أمانة في رقبتك ابني يا دهب أمانة في رقبتك ليوم الدين، مش عايزة مناهدة مفيش وقت"، وقامت بتلبيسها الدبلة، وقالت: "الحمد لله أنا كده رضيت مظلمة الناس، إدعيلي يا دهب ربنا يسامحني أبقي بوسيلي حسن".

لتوصي المعلم بعد ذلك بضرورة زواجه من دهب قائلة "مفيش حد في الدنيا هيحب حسن ويحبك قد دهب، أتجوزها يا معلم أمانة عليك تتجوزها وتريحني، أنا بقول الحقيقة اللي السنين معرفتش تخبيها كان نفسي أجوزهالك على حياة عيني، دهب بنت حلال وأنا مش هأمن حد على حسن غيرها خليني أملي عيني منك شوية".

ليرد:"إيه الكلام دا يا حبيبتي، أنا بحبك الأيام شايلالي أجدع ست في الدنيا عمرها ما حبت حد غيري إنتي سمعاني يا زمزم؟ زمزم؟"، لتنظر إلى السماء وتغمض عينيها وتنتهي الحلقة بوفاة زمزم وسط صدمة المعلم.

أبطال مسلسل "المعلم"

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل "المعلم"

تدور فى عالم تجارة السمك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى ولكنه يواجه العديد من التحديات.

مواعيد عرض مسلسل "المعلم"

يعرض مسلسل المعلم، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى الساعة 9:45 مساء، كما يعرض على منصة Watch it، وعرض أول الساعة 9:45 مساء، إعادة أولى: 1:30 صباحاً، إعادة ثانية: 6:45 صباحاً، إعادة ثالثة: 10:30 صباحاً، إعادة رابعة: 4:30 مساء.