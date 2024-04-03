كارولين عزمي تساعد العوضي.. أبرز أحداث الحلقة ٢٣ من ”حق عرب”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 3 أبريل 2024 08:29 صباحاً - دارت أحداث الحلقة ٢٣ من مسلسل “ حق عرب ” حول محاولة قتل جمال زوجته سميحة وعشقيها رباح في منزل رباح ولكن رباح يستطيع أن يبعد سميحة ويحاول قتله ويذهب إلي منزله والذي يجد سميحة تخبره والدته أنها حامل فينصدم بهذا الخبر فتقوم سميحة بمساوامته على المغلة أو أن يكتب الطفل بإسمه .

و في مشهد آخر في منزل عرب تظل أنغام موجودة حتي لا يستطيع عرب أن يأخذ حقنة الإدمان وهذا كان الإتفاق بينها وبين والدته ماجدة ولكن عرب يخبرها أن تذهب وتخدعه أنها ذهبت وتدخل وتنفذه وتمنعه هي ووالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة القديرة سلوي عثمان.

و نتجه إلى منزل عبد ربه والذي يطلب من صباح الجياش أن تكتب له كل ما تملك أو يقوم بفضحها أمام نجلتها أنغام، فتكتب إليه و على الفور يطلقها.

و يذهب عبد ربه إلي حنان حتي يحدد موعد الفرح.

و عند عودة أنغام إلى المنزل يقوم بصفع أنغام عندما يعلم أنها كانت عند عرب، وتقرر أنغام أن تترك البيت وتذهب إلي والدتها.

و في منزل عرب والذي يحاول إقناعه الجميع بقيادة الطبيب وابو عمار أن يذهب ليتعالج بمصحة إدمان ولكن عرب يرفض. يقرر العلاج بالمنزل.

و في المشهد الأخير عندما تعلم صباح ما حدث لعرب وأنغام تعلم مكانه فتقرر الذهاب معها للإطمئنان عليه.

و تذهب وعند جلوسها بصحبة عرب وتخبره أن من اتهمت سميحة وجمال يأتي محسن ويخبرهم بزواج عبد ربه وحنان.