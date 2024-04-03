ألبوم بيونسيه الجديد يحطم الأرقام القياسية لنسب الاستماع على سبوتيفاي وأمازون

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح الألبوم الموسيقي الجديد للنجمة بيونسيه الذي طرح بعنوان Cowboy Carter، في تحطيم أرقامًا قياسية على مستوى نسب الاستماع بعدد من المنصات.

ووفق ديد لاين، الأرقام القياسية حققتها بيونسيه عبر منصة سبوتيفاي وأمازون ميوزيك، متفوقا على غالبية الألبومات الموسيقية المتاحة بالأسواق حاليًا.

بدأت النجمة بيونسيه الحملة الترويجية لألبومها الموسيقي الجديد بقوة، بتكرار ثنائها على الألبوم الجديد في تصريحات متتالية.

ووفق ديلي ميل، جاء في أحدث تصريح لبيونسيه إنه ا وصفت ألبومها القادم بأنه الأفضل في مسيرتها الموسيقية حتى الآن.

وسبق وأن طرحت النجمة بيونسيه قائمة عناوين أغنيات أحدث ألبوماتها بشكل رسمي بعنوان Cowboy Carter.

ووفق ديد لاين، قائمة عناوين الأغنيات بالألبوم الجديد كشفت عن تعاون مرتقب لبيونسيه مع مجموعة مميزة من الفنانين الكبار مثل دولي بارتون.

وقامت النجمة الكبيرة بيونسيه بطرح البوستر الدعائي الأول لألبومها الجديد الذي كانت قد أعلنت عن نيتها لطرحه باسلوب اغنيات الكانتري الامريكية.

وأعلنت النجمة بيونسيه عن أن أحدث البوماتها الغنائية، سيطرح بعنوان مرحبا Cowboy Carter!، وسيكون أحدث ألبوم غنائي لها منذ طرحها لأخر ألبوم في عام 2022.

ووفق ديلي ميل، الألبوم القادم، سيشمل في غالبيته أغنيات على طريقة الكانتري ميوزك، لعشاق نمط أغنيات رعاة البقر.

نجاحات مشابهة

وكانت قد سارت تايلور سويفت على نهج بيونسيه، في طرحها خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيلم وثائقي جديد، قدمت من خلاله كواليس حصرية لجولتها الفنية الموسيقية.

هذا الفيلم، حقق نجاح استثنائي على مستوى شباك التذاكر، حتى أنه تفوق على أعمال سينمائية شهيرة، كانت مطروحة للعرض في التوقيت نفسه.

نسخة جديدة من 1989

وأطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الاولى للألبوم كأغنيات إضافية على أغنيات الإصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الأغاني، باضافة خمسة أغنيات جديدة، منها أغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 أكتوبر المقبل.