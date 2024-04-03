وفاة نجمة برنامج "سعودي آيدول" في حادث مروع

القاهرة - محمد ابراهيم - رحلت عن عالمنا خلال الساعات الماضية المطربة السعودية شوق أيمن نجمة برنامج “سعودي آيدول”، عن عمر يناهز ٢٦ عامًا، وذلك نتيجة تعرضها لحادث سير مروع.

إعلان خبر وفاة شوق أيمن نجمة برنامج “سعودي آيدول”

وأعلن خبر وفاة المطربة شوق أيمن صديقها الفنان عيسى بن صالح عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة“إكس” تويتر سابقًا، حيث كتب تغريدة قال فيها:“إنتقلت إلى رحمة الله زميلتنا ببرنامج سعودي ايدول شوق أيمن الله يرحمها ويغفر لها يارب.. دعواتكم لها”.

وأضاف:” كلنا فُجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يارب ما شفنا منها إلا كل خير”.

حزن رواد مواقع التواصل الإجتماعي على وفاة شوق أيمن

وأعرب رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن حزنهم بعد إعلان خبر وفاة شوق أيمن المفاجئ، وقاموا بإعادة نشر العديد من مقاطع الفيديوهات التي قدمتها خلال مشاركتها في برنامج سعودي ايدول حيث إشتهرت بجملة “الغلطة بعشرة” التي وجهتها لها الفنانة أحلام.