نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "أمنية" من إنتاج استديوهات والت ديزني يُعرض للمرّة الأولى الآن على منصّة “ديزني ” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ منصّة ديزني بعرض الفيلم الكوميدي الموسيقي من الأعمال الأصلية "أمنية" من إنتاج استديوهات والت ديزني للأنيميشن اعتبارًا من اليوم، وهو متاح للمشاهدة أيضًا بدبلجة عربية، يمكنكم الآن الجلوس مع أفراد أسرتكم أمام شاشة ديزني لاستكشاف مملكة روساس السحرية، حيث تقوم الفتاة الذكية آشا بطلب أمنية صادقة من أعماق قلبها تحقّقها لها ستار، القوّة الكونية المتمثلة على شكل كرة صغيرة تنبعث منها طاقة كونية لا حدود لها.

أحداث فيلم أمنية

تواجه آشا وستار في هذا الفيلم المرشح لجائزة غولدن غلوب مع عدو لدود، ألا وهو حاكم روساس الملك ماجنيفيكو، لإنقاذ مملكتها والإثبات للجميع أنّه عندما تجتمع إرادة إنسان شجاع بسحر النجوم تتحقّق أمنيات بطرق لم تكن يومًا في الحسبان.

صناع فيلم أمنية

ويضمّ هذا الفيلم أصوات الممثلة أريانا ديبوز الحائزة على جائزة الأوسكار في دور آشا، وكريس باين في دور ماجنيفيكو، وألان توديك في دور فالنتينو، الماعز المفضّل لدى آشا. وهو من إخراج كريس باك الحائز على جائزة الأوسكار وفون فيراسونثورن وإنتاج بيتر ديل فيتشو وخوان بابلو رييس لانكستر جونز. أما النصّ السينمائي، فهو من تأليف جينيفر لي وأليسون مور، في حين أنّ الأغاني الأصلية هي من تأليف جوليا مايكلز وبنجامين رايس والمقطوعة الموسيقية الأصلية هي من تأليف الملحّن ديف ميتزجر.

أبرز أعمال أستديوهات ديزني

ولا تنحصر المتعة والتشويق مع أفراد العائلة بفيلم "أمنية" الجديد فسحب، بل إنّ الأفلام الخالدة مثل "الأسد الملك" وأحدث الأفلام الشهيرة مثل "إنكانتو" بانتظاركم على ديزني+ بدبلجة عربية. لا تفوّتوا فرصة الاستمتاع مع العائلة بمشاهدة الحكايات المحبّبة إلى قلوب الملايين من إنتاج ديزني. وتضمّ هذه الأفلام ما يلي:

"إنكانتو" (2021):يروي فيلم "إنكانتو" من إنتاج استوديوهات والت ديزني للأنيميشن قصّة عائلة مادريغال الاستثنائية، والتي يعيش أفرادها حياةً غامضة في منزل سحري تحيط به جبال كولومبيا ضمن قرية تنبض بالحياة في مكان ساحر ورائع يُعرف باسم إنكانتو. وقد أنعم سحر إنكانتو على كلّ طفل في العائلة بقدرات خارقة تختلف الواحدة فيها عن الأخرى، بما في ذلك القدرة على شفاء المرضى، باستثناء طفل واحد وهو ميرابيل. ولكن عندما تدرك أنّ السحر الذي يقوم عليه "إنكانتو" مهدّد بخطر الزوال، تكون ميرابيل باعتبارها الفرد الوحيد في عائلة مادريغال الذي لا يملك أيّ قدرات خارقة الأمل الوحيد الباقي لعائلتها المتميزة.

"موانا" (2016): تدور أحداث فيلم "موانا" من إنتاج استوديوهات ديزني حول مغامرات بطولية تقوم بها مراهقة مفعمة بالحيوية تبحر في مهمة مستحيلة، لتثبت لنفسها أنها مستكشفة محترفة وتعثر على ما كان قد بدأ أسلافها في البحث عنه. وتلتقي "موانا"، التي تلعب دورها الممثلة أولي كرافاليو، خلال رحلتها الاستكشافية بنصف الإله العظيم "ماوي"، الذي يلعب دوره الممثل دواين جونسون، ليعبرا المحيط معًا في رحلة مليئة بالمرح والإثارة، حيث يواجهان مخلوقات بحرية ضخمة وظروفًا مستحيلة ويكتشفان عالمًا خلابًا تحت سطح البحر. وأثناء خوضهما هذه الرحلة الاستكشافية الغامرة، تكتشف "موانا" الشيء الوحيد الذي كانت تبحث عنه طوال هذا الوقت، ألا وهو نفسها.

"ملكة الثلج" (2013): تتعاون آنا صاحبة الشخصية الجريئة والمتفائلة مع رجل الجبال الوعرة كريستوف وحيوان الرنة المخلص له سفين في رحلة بطولية طويلة. وتواجه خلال هذه الرحلة ظروفًا مناخية قاسية للغاية شبيهة بالظروف المناخية على قمّة جبل إيفرست، وتلتقي بأقزام غامضين ورجل ثلج مرح يُدعى أولاف في مغامراتها البطولية للبحث عن شقيقتها إلسا، التي حوّلت مملكة أرينديل بقدراتها الخارقة إلى مملكة جليدية يحاصرها شتاء أبدي.

"الأسد الملك" (1994): تدور أحداث هذا الفيلم البطولي من إنتاج ديزني حول سيمبا، شبل الأسد المشاكس الذي يتوق ليصبح ملك الغابة في أسرع وقت ممكن. وبعد أن ضلّ طريقه بسبب عمه المغامر سكار، يلجأ سيمبا إلى أسلوب حياة خالٍ من الهموم مع رفيقيه المرحين تيمون وبومبا ويتناسى مسؤولياته الملكية. ولكن سرعان ما يناديه القدر ليتخذ القرار بشأن عودته في الوقت المناسب إلى أراضي قطيعه واستعادة مكانته في دائرة الحياة.

"علاء الدين" (1992): يتعاون علاء الدين، أحد أفراد عامة الشعب الذين يكتسبون ذكاءهم بفضل قساوة حياتهم اليومية، مع الأميرة ياسمين الذكية والواثقة من نفسها لمحاربة الساحر الشرير جعفر وإحباط خططه للسيطرة على المملكة. ويتعلم "علاء الدين" من خلال مغامراته مع الأميرة أن يثق بنفسه ويؤمن بقدراته، وذلك بمساعدة الجني الكوميدي صاحب الشكل المتغيّر والذي يمكن أن يقلب حياة علاء الدين رأسًا على عقب من خلال تحقيق أمنياته الثلاثة.