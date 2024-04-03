القاهرة - محمد ابراهيم - موعد عرض مسلسل دون سابق إنذار الحلقة 9 - مسلسلات رمضان 2024.. أحداث لا زالت عالقة في أذهان المشاهدين حول مسلسل دون سابق إنذار، ورحلة حل لغز العثور على ابن الفنان آسر ياسين «مروان»، وهو الذي ينتظره المشاهدون في مسلسل دون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل دون سابق إنذار الحلقة 9 - مسلسلات رمضان 2024

مسلسل دون سابق إنذار الحلقة 9

ويعرض مسلسل دون سابق إنذار الحلقة 9 على قناة dmc في النصف الثاني من شهر رمضان، ويذاع في تمام الساعة السادسة والربع عقب أذان المغرب على قناة dmc وdmc drama ومنصة whatch it.

نجوم مسلسل دون سابق إنذار

ومسلسل بدوت سابق إنذار بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صال، إخراج هاني خليفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.

قصة مسلسل دون سابق إنذار

وتدور قصة مسلسل دون سابق إنذار، في إطار اجتماعي تشويقي، حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنّه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع، ومع ظهور التحاليل يكتشفان أنّ الطفل المصاب ليس ابنهما.