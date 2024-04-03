مخرج فيلم Crew يعلن بدء التحضير للجزء الثاني

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد ما حققه الجزء الأول من نجاح كبير على مستوى شباك التذاكر، أعلن مخرج فيلم Crew أن العمل على جزء ثاني من الفيلم جاري حاليًا لاستثمار ما حققه من نجاح كبير.

ووفق إنديا توداي، الفيلم أصبح ثالث أضخم فيلم تحقيقًا للإيرادات في بوليوود، منذ بداية عام 2024 الجاري.

واستمر فيلم البطولة النسائية الجديد في بوليوود Crew بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر من بطولة كارينا كابور.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت إيراداته في ان تصبح ثاني أكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود.

ونقل إنديا توداي اللقطات من خلف الكواليس التي ظهر بها النجم الهندي، وبرفقته النجمة كارينا كابور.

وطرح الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم Crew الجديد، الذي يضم ثلاثي من أبرز نجمات السينما في بوليوود هم كارينا كابور وتابو وكريتي سانون.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان التشويقي الأول للفيلم الجديد، استعدادًا لطرحه بصالات العرض بتاريخ 29 مارس المقبل.

الجزء الثاني

وكان قد انطلق رسميًا تصوير مشاهد الجزء الثاني من فيلم Singham للنجم الكبير أجاي ديفجان، والذي يطرح في جزءه الثاني بعنوان Singham Again.

الفيلم يشهد عودة التعاون بين أجاي ديفجان والمخرج الهندي المخضرم روهيت شيتي، مع عودة رانفير سينغ للمشاركة في دور البطولة.

ويضم الفيلم النجم في بطولة النجم أكشاي كومار، وتجري حاليًا عمليات التصوير في العاصمة الإنجليزية لندن.

أرجون كابور مفاجأة الفيلم

و سيكون الممثل الهندي الشاب "أرجون كابور" المجسد لشخصية الشر في الجزء الجديد المنتظر من فيلم Singham Again حسب شائعات تتردد حول طاقم تمثيل الجزء الجديد من الفيلم.

ووفق موقع إنديا توداي، يدرس المخرج روهيت شيتي، ضم ارجون كابور لطاقم العمل في شخصية الشر، في الفيلم الذي يجسد بطولته النجم أجاي ديفجان، والممثلة ديبيكا بادوكون في دور البطولة النسائي.