حسين زين يوجّه تحية إعزاز وتقدير لأبناء "الوطنية للإعلام" لما قدّموه من تغطية لحفل تنصيب السيسي

القاهرة - محمد ابراهيم - وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتحية، لكافة فرق وأطقم عمل التغطية الإعلامية لحفل تأدية اليمين الدستورية، وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا لجمهورية مصر العربية لفترة جديدة؛ لما بذلوه من جهد رائع ومتميّز في التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعّاليات الحفل على مدار الساعة.

وأثنى رئيس الهيئة على التغطية الاحترافية المتميّزة، التي نفّذتها جميع فرق العمل، من مذيعين، ومخرجين، ومراسلين، ومعدّين، ومهندسين، وفنيين، وإداريين، من قطاعات الهيئة، مسموع، ومرأي، وهندسي، والذين قدّموا التقارير والفترات الإخبارية.

وقال: “أثبت أبناء الوطنية للإعلام وبحق، أنهم على قدر المسؤولية، وقاموا بدورهم الوطني بمهنية واحترافية، عكست الصورة الحضارية والديمقراطية لمصرنا الجديدة”.

وأكد أن الهيئة الوطنية للإعلام، تتمنّى التوفيق والنجاح للجميع، بما يحقق الخير لمصرنا الحبيبة، في ظل الجمهورية الجديدة، وبالقيادة الحكيمة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.