نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسراء عبد الفتاح لرامز جلال: "أشرف عبد الباقي شهد على عقد زواجي أنا وحمدي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استضاف رامز جلال الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبد الفتاح في الحلقة 24 من برنامجه رامز جاب من الآخر.



وكشفت الفنانة إسراء عبد الفتاح عن حقيقة تواجدهم في منزل بمدنية نصر لتكون بالقرب من عائلتها قائلة: "قاعدين في مدينة نصر عشان أهلي"، وتابعت: "اشرف عبد الباقي شهد على عقد الزواج"، ليسخر رامز جلال قائلا: "شكله كان عايز يخلص منكو".

وعلق رامز جلال على طلبات إسراء عبد الفتاح من زوجها قائلا: "غاوية شوبينج".

تفاصيل برنامج رامز جاب من الآخر

وكعادته السنوية ينطلق النجم رامز جلال في مغامرة تليفزيونية رمضانية جديدة، من خلال برنامج "رامز جاب من الأخر" والذي يُقدمه النجم رامز جلال برعاية الهيئة العامة للترفية، وسيُعرض يوميا في شهر رمضان على "MBC مصر".

ويشهد البرنامج كالعادة أجواء من الرعب والتشويق والإثارة تجاه الضيوف، وقد أثار البرومو ردود أفعال إيجابية من جمهور ومُتابعي النجم رامز جلال في مصر والوطن العربي نظرًا لما إحتواه من مشاهد تجمع بين الرعب والكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة والغير متوقعة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

ويشهد برنامج "رامز جاب من الأخر"، في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من النجوم الذين يظهرون مع رامز. وكشف البرومو جزءًا من هذه المُفاجآت حيث يقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، سمية الخشاب، باسم سمرة، حمدي الميرغني، آيتن عامر، حسن شاكوش، نجلاء بدر، أحمد حسام ميدو، حمادة هلال، محمد رياض، باميلا الكيك، محمد شاهين، حسن عسيري، والعديد من النجوم الآخرين.