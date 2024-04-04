نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب تصريحاته في برنامج "ع المسرح".. حسام حبيب يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان حسام حبيب مؤشر البحث “جوجل” بعد عرض حلقته في برنامج “ع المسرح”، بعد عرض حلقته في برنامج “ع المسرح”، التي كشف خلالها عن الكثير من الأمور الشخصية، ومن بينها علاقته بالله.

حسام حبيب



كشف حسام حبيب في حوار له مع برنامج "ع المسرح" الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب عن علاقته بالله، مؤكدًا على حبه الشديد له، قائلًا: "أنا بحب ربنا جدًا ودايما في دماغي، بس حاجة غريبة جدًا مبصليش، أنا خايف ابقى مزعل ربنا مني علشان كده أتفادى الاتصال المباشر مع ربنا، وده غلط".

وأضاف: الهروب فيه نوع من أنواع الكذب لإن ربنا شايف عيوبي ومطلع على كل شيء وشايفني طول الوقت، وبالتالي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولما اقف قدام ربنا أخطائي هتقل.

آخر أعمال حسام حبيب

يذكر أن آخر أعمال حسام حبيب، كان أغنية "كدابة"، التي حذفت من على موقع يوتيوب بعد مرور 5 أيام على إطلاقها، بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق لحسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

حسام حبيب

كلمات أغنية كدابة

إكفينا من شرها، وإحمينا من غدرها

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

تاخدنا وتودينا، تاخدنا وتودينا

وغرقنا آه في بحرها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كذبها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم

القسوة سهلة، والغدر يجري في دمهم

ما بيصعبوش على بعضهم، ما بيصعبوش على بعضهم

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كذبها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة