القاهرة - محمد ابراهيم - طرح أول بوستر ترويجي لفيلم جوكر 2 المنتظر، يضم النجم واكين فينيكس والنجمة ليدي جاجا، المجسدان للشخصيات الرئيسية بالفيلم.

ونقلت ديلي ميل، البوستر الترويجي الجديد للفيلم الذي يطرح ضمن عالم أفلام dc، وكان الجزء الأول منه سببًا في حصد فينيكس لجائزة الأوسكار.

وكشفت مصادر مطلعة على تفاصيل الجزء الأحدث من فيلم جوكر، عن أن الفيلم سيشهد عرض مجموعة مميزة من الاغنيات، وفق إطار الفيلم الذي سيدور في شكل موسيقي.

ووفق ديلي ميل، سيكون هناك ما يصل لـ 15 أغنية معادة تسجيلها من أشهر الأغنيات سيتم تضمينها بين الأحداث.

وكان قد ظهر النجم واكين فينيكس في اللقطات الأولى من موقع تصوير مشاهد الجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، وكان بصحبته في موقع تصوير الفيلم، البديل المساعد له في المشاهد الخطرة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم، الذي يجرى تصويره حاليًا، على أن يطرح بعنوان Folie a Deux.

جوكر 2

والجزء الثاني المنتظر من فيلم جوكر، يعود خلاله واكين فينيكس لدور البطولة، وتنضم له النجمة ليدي جاجا، التي ستجسد شخصية المساعدة الشهيرة لشخصية الجوكر من عالم أفلام dc، والتي تعرف باسم هارلي كوين.

الفيلم من المتوقع أن يطرح للعرض بأسلوب الميوزيكال، لذا اختيرت ليدي جاجا لتجسيد هذا الدور، الذي كانت مارجو روبي، أحدث من قدمه ضمن عالم أفلام dc.

جديد عالم أفلام DC

وكان قد انطلق تصوير مشاهد الموسم الختامي من مسلسل Flash الذي تستوحى أحداثه من القصص المصورة التابعة لعالم dc.

المسلسل من أكثر مسلسلات عالم dc للقصص المصورة استمرارا في العرض، حيث طرح منه حتى الآن ما يصل لـ 9 مواسم منذ بداية عرضه في عام 2014.