نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة..

القنوات الناقلة للحلقة الـ 10 من مسلسل رحيل

قامت قناة أبو ظبي الفضائية بالإعلان عن قيامها بعرض مسلسل رحيل، ومن المقرر أن يتم عرضه في رمضان القادم 2024، وسوف يتم الكشف مواعيد عرض مسلسل رحيل خلال الأيام القادمة

أبطال مسلسل رحيل

ويشارك في بطولة مسلسل رحيل كل من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام.

قصة مسلسل رحيل

وتقدم ياسمين صبري شخصية "رحيل" وهي فتاة تعمل مع والدها في النجارة وتتحمل مسئوليات وتواجه كبار السوق، وتدور الأحداث حول "رحيل" التي تنقلب حياتها رأسا على عقب بعد اتهامها في قضية قتل، لتخرج من السجن تواجه غضب الانتقام وشبح الموت على يد أبناء القتيل، ماذا ستختار العيش والمواجهة أم الابتعاد والرحيل، واي ثمن ستدفع لاختياراتها.

هجوم مسلسل رحيل

وهاجم عدد كبير من المشاهدين، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل بمجرد رؤيتهم للبوستر الخاص به، والذي تظهر فيه ياسمين صبري، بأظافر “إكليرك”، على الرغم من عملها بمهنة النجارة، التي تتطلب المجهود الكبير، واستخدام اليدين، والأدوات الحادة والثقيلة طول الوقت، وكان لتريلر مسلسل رحيل، نصيبه من الانتقادات والهجوم، فاتهم البعض المسلسل بتقليد التيمة الشهيرة، للنجم محمد رمضان، والذي يتعرض للظلم، ثم السجن، ليخرج بعد ذلك وينتقم من الجميع.

رباعيات مسلسل رحيل

وتشارك المطربة الشابة رنا سماحة، في مسلسل رحيل الذي تقوم بطولته ياسمين صبري في سباق رمضان 2024، بثلاث رباعيات، رباعيات مسلسل رحيل كالآتي فداك من كلمات سارة سعيد ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع موسيقي زوم، والثاني بعنوان رحيل من كلمات إيرين يوسف ومن ألحان هيثم نبيل وتوزيع زوم، والثالث بعنوان طريقين وهو من كلمات إيرين يوسف وتوزيع هيثم نبيل.

