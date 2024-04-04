نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة للحلقة الـ 25 من مسلسل صدفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور الحلقة الـ 25 من مسلسل صدفة بطولة الفنانة ريهام حجاج، وذلك بعد محاولة أدهم إقناع فرح بأن مقابلته معها كانت صدفة، وظهرت إحدى الفتيات التي جلست معهم وأقترح عليها أدهم أن تحكي لفرح تجربتها، فذهبوا لمكان معالج للإدمان وبدأت الفتاة تحكي تجربتها مع الإدمان، يذهب طارق، لصدفة، وعندما رأته سألته عن سبب الزيارة وأنه قد أخذ منها مايريد وهي لا تريد رؤيته مرة أخرى، ولكنه أقنعها أنه أتى كي يساعدها كما هي ساعدته في أن يعيد حقه الذي سرقه عمه، وكشف لها أن لديه حلًا لإنهاء مشكلة زواجها من عمه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية القنوات الناقلة للحلقة الـ 25 من مسلسل صدفة..

القنوات الناقلة لمسلسل صدفة

تعرض الحلقة الـ 25 من مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة، قناة cbc، قناة dmc بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.

قصة مسلسل صدفة

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم، تدور أحداث مسلسل "صدفة" في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

أبطال مسلسل صدفة

يعد مسلسل "صدفة" التعاون الثالث بين ريهام حجاج والمخرج سامح عبد العزيز بعد مسلسل (يوتيرن) رمضان قبل الماضي، ومسلسل (جميلة) في رمضان الماضي، والتعاون الرابع مع المؤلف أيمن سلامة الذي بدأت التعاون معه في مسلسل (لما كنا صغيرين، يوتيرين، جميلة)، ويشارك في بطولة مسلسل "صدفة" خالد الصاوي وسلوى خطاب ورشدي الشامي وميار الغيطي ورباب ممتاز وفراس سعيد وعصام السقا ونور إيهاب وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة

تعرض حلقات مسلسل "صدفة" على قنوات الشركة المتحدة في الأوقات التالية: قناة الحياة: الساعة 8:15 مساءً، قناة cbc: الساعة 10:30 مساءً، قناة dmc: الساعة 1:15 بعد منتصف الليل، بالإضافة إلى ذلك، يمكن متابعة المسلسل عبر منصة watch it للبث المباشر ومتابعته في أي وقت ومن أي مكان.