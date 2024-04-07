نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الصباح يأمر باغتيال يحيى ..الحلقة الـ 27 من "الحشاشين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخبر نورهان زوجة يحيى بحملها، ويقرر أن يسمي المولود على اسم والده، ويتمنى أن يصير فارسًا ومقاتلاً شجاعًا، لكن نورهان ترفض بسبب خوفها عليه.

يقرر بروكياروق عزل الوزير، وتعيين سراج الدين أن يجعله الوزير الأعظم لمدينة أصفهان، وهو أحد أتباع حسن الصباح.

يطلب يحيى ابن المؤذن أن يعود إلى جيش السلاجقة، لكن يرفض الوزير سراج، وأرسل حسن الصباح رسالة إليه يأمره بأن يقتل يحيى ابن المؤذن ويعلم يحيى أن من قام بذلك هو الوزير الجديد.

تفاصيل مسلسل "الحشاشين"

مسلسل "الحشاشين" تدور أحداث حول أحداث حقيقية تاريخية حيث يحكي قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر والقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل "الحشاشين"



مسلسل "الحشاشين" يضم نخبة من ألمع نجوم الفن فهو من بطولة النجم كريم عبد العزيز، ويشاركه كلًا من فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامي الشيخ، ياسر علي ماهر، وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب عبدالرحيم كمال، ومن إخراج بيتر ميمي.