نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يوسف شاهين قالي إنتي محمود مليجي النساء".. أبرز تصريحات هالة صدقي بـ "بودكاست بيج تايم* مع عمرو أديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت الفنانة هالة صدقي في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها ببرنامج بودكاست بيج تايم مع عمرو أديب، الذي يعرض على شاشة ام بي سي.



وتحدثت هالة عن علاقتها بيوسف شاهين وأغرب موقف تعرضت له.

وقالت: "يوسف شاهين عملت مشهد معاه في فيلم هي فوضي وبعد ما خلصت قالي والدموع في عينه إنتي محمود مليجي النساء، واعتبرت وقتها نفسي دخلت معهد السينما وخدت الدكتوراه".

هالة صدقي تكشف عن أغرب موقف تعرضت له



وأضافت: "فاكرة في الصيف قابلت ست كلاس جدا ولطيفة وجت اتصورت معايا وبعدين قالتلي ممكن تشتميني قلتلها نعم، قالتلي اشتميني بليز قلتلها غبية قالتلي متشكرة جدًا، صفصف ورتني حاجات كتير".

آخر أعمال هالة صدقي



والجدير بالذكر آخر أعمال هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وتصدر العمل وشخصيتها محركات مواقع التواصل الاجتماعي وبحث جوجل على الصعيد المصري والعربي.

وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي كساب، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، أحمد فهيم، دعاء حكم، منذر ريحانة، طارق النهري، أحمد داش، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، لبنى ونس، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب، وإخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق.