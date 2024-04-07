هالة صدقي تكشف عن أول قصة حب في حياتها

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنانة هالة صدقي عن أول قصة حب في حياتها مشيرة إلى أنها لم تكتمل بسبب اختلاف الديانة.

قالت هالة صدقي خلال تصريحات تليفزيونية :' كانت قصة حلوة أو ي وانا كنت صغيرة أو ي وجه اتقدملي بس كان صعب لاختلاف الديانه أنا وهو مينفعش

وتحدثت هالة عن علاقتها بيوسف شاهين وأغرب موقف تعرضت له.

وقالت: "يوسف شاهين عملت مشهد معاه في فيلم هي فوضي وبعد ما خلصت قالي والدموع في عينه إنتي محمود مليجي النساء، واعتبرت وقتها نفسي دخلت معهد السينما وخدت الدكتوراه".

والجدير بالذكر آخر أعمال هالة صدقي مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رمضان، وتصدر العمل وشخصيتها محركات مواقع التواصل الاجتماعي وبحث جوجل على الصعيد المصري والعربي.

وضم العمل مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم: مي كساب، منة فضالي، زينة، إيمان العاصي، أحمد فهيم، دعاء حكم، منذر ريحانة، طارق النهري، أحمد داش، أحمد عبد الله، سلوى عثمان، لبنى ونس، وغيرهم، والعمل من إنتاج شركة ميديا هب، وإخراج محمد سامي، وتأليف محمد سامي ومهاب طارق.