نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رنا رئيس تشيد بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشادت الفنانة رنا رئيس بمسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" حيث نشر بوستر المسلسل وعلقت عليه قائلة: "تحفة تحفة تحفة، مبروك انتم تستحقوا ذلك أنا فخورة بيكم".

منشور رنا رئيس

تفاصيل مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

يشارك مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة.

أبطال مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى ابو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

تدور أحداث مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل "أعلي نسبة مشاهدة"

وظهر من خلال البرومو أن العمل سيناقش دور ومخاطر السوشيال ميديا ضمن أحداثه، حيث تدور أحداثه حول الشقيقتين سلمى أبو ضيف وليلى أحمد زاهر، اللتين تعانيان من الفقر وتنتميان لأسرة من الطبقة الدنيا، وتحاولان تخطي تلك الحياة من خلال التيك توك ولايفاته.

آخر أعمال رنا رئيس

والجدير بالذكر أنه قد شاركت الفنانة رنا رئيس في السباق الرمضاني لهذا العام بمسلسل "سر إلهي" مع الفنانة روجينا.

المسلسل بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، ومحسن منصور، مي سليم، رشا مهدي، مراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.

ويعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريًا على شاشة قناة CBC، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس.