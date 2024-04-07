تامر حسني يهنئ صناع "دون سابق إنذار" بنجاح المسلسل

القاهرة - محمد ابراهيم -



عُرضت اليوم الحلقة 12 من مسلسل "دون سابق إنذار" لآسر ياسين، وشهدت الحلقة ذكر تامر حسني من خلال مشهد جمع آسر ياسين (مروان ) مع نجله في السيارة ودار بينهم حوار حول ما الذي يود سماعه من الأغاني ليرد الطفل:"حوا" يعود آسر ياسين للرد عليه ضاحكًا:"بتاعت تامر حسني، وانت حوا لحقت تعقدك امتى انت كمان ".

تامر حسني يُشيد بمسلسل "دون سابق إنذار"

ونشر تامر حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بخاصية إستوري هذا المقطع معلقًا:"على رأيك يا آسر وهو لحق امتى، ألف مبروك يا آسر يا حبيبي نجاح مسلسلك الراقي ".

فريق عمل مسلسل دون سابق إنذار





وهو من إخراج هاني خليفة، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، والمسلسل من بطولة النجم أسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح وجهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للنجمة بسمة.

قصة مسلسل دون سابق إنذار



وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول زوجين ينتظران مولودهما الأول، وفجأة يكتشفان مشكلة كبيرة عندما يتم نجلهما العام السادس، وإصابته بالسرطان.

تبدأ المشكلة الحقيقة والبحث عن علاج وهو في ذلك السن، خاصة أنه يحتاج إلى عملية عاجلة لنقل عظام، ويحاولان البحث عن متبرع.

مواعيد إعادة مسلسل دون سابق إنذار

ويكون موعد إعادة دون سابق إنذار في تمام الساعة 5 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرًا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.