أحمد العوضي: "أنا اتخرجت من مدرسة نور الشريف وبحب الرومانسية تبقى ناشفة"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة مليئة بالأسرار، حل النجم أحمد العوضي في ضيافة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها “ع المسرح” والمُذاع على شاشة «الحياة»، وكشف خلال اللقاء العديد عن تفاصيل حياته الشخصية.

فصرح العوضي قائلًا: "عمري ما رحت لدكتور نفسي، وبحل مشاكلي بنفسي والحمد لله، موضحًا أنه كان يلعب ملاكمة وعمل مع الفنان نور الشريف وكان مثله الأعلى وذهب إليه كي يراه فطلب منه التمثيل معلقًا: "أنا اتخرجت من مدرسة نور الشريف".

وتابع: “أنا مش بطبعي رومانسي.. وبحب الرومانسية تبقى ناشفة ومش بحب الرومانسية اللي فيها تلزيق بضايقني، وأنا بني ادم ليا كسري وضعفي.. بس مبحبش أبين إني موجوع لحد أو مضايق وبلبس قناع القوي حتى لو فيا حتة موجوعة”.

أحمد العوضي ضيف برنامج "ع المسرح"

يعرض لقاء الفنان أحمد العوضي يومي الأحد والإثنين على الحياة في الساعة ٦:٢٠ مساء، والقناة المصرية الأولى في تمام الساعة ١٠:٣٠ مساء، وcbc في تمام ١:٣٠ بعد منتصف الليل.