فن ومشاهير

في العيد.. خالد سليم يشوق جمهوره لأغنية جديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في العيد.. خالد سليم يشوق جمهوره لأغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق خالد سليم جمهوره لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريبا احتفالا بعيد الفطر، نشر عبر حسابه على موقع انستجرام، فيديو قصير ظهر فيه يجلس ويعطي للكاميرا ظهره ونسمع موسيقى من الأغنية، واكتفى بكتابة جملة "قريبا".

9a6422a4f2.jpg

آخر أعمال خالد سليم

 

وكان آخر أعمال خالد سليم هي أغنية" مين ده"، وذلك غدا الخميس الموافق 10 أغسطس، والأغنية  كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وكان آخر اعمال خالد سليم في الدراما مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي، وايضا شارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال،والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، وإختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل.

07403b7bfa.jpg

كلمات أغنية مين ده

 

مين ده اللي شبع ولا أكتفي
عليك أنا متشحتف شحتفة

ده انا لو عطشان انت المية
إنت الأحساس والحنية
ولو انا بردان انت الدفا
لو حران نسمة مهفهفة

ومين ده يا حبيبي مين ده
ينساك مين ده وغلاوتك لا
ومين ده يا حياتي مين ده ينساك مين ده
اعوذ بالله
بقي ده إسمه كلام
مقدرش أنا لا

أنا يومي مظبوط علي ظبطتك
والشمس بتيجي مع طلتك
انا مين دلعني ووقعني
في غرامه غير رمش عنيك يعني
ده لو وانا بردان انت الدفا
لو حران نسمة مكيفة

شيل ده من دماغك انت عالي في المقام
والكلام اللي انت سامعه اللي قاله مش تمام

بيحاولوا يوقعوا مابينا
ماشيين سنة سنة
الحكاية دي فيها إنة
عايزك تظبط الكلام

91b8073915.jpg

نبذة عن خالد سليم

 

ولد خالد سليم في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد الله العسعوسي، تزوج من سيدة تدعى خيرية وأنجبت منه، يقدم النوع الطربي والشبابي، ويغني بعدة لهجات كالخليجية واللبنانية بالإضافة إلى المصرية، وقد حصل على لقب «مطرب أول جامعة القاهرة، كما لقب «مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99»، وقد تم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل «نجوم 2000» في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، وكانت أول آلة عزف عليها الهرمونيكا حيث كان يعزف أغانيه المفضلة معتمدا علي حاسة السمع وتخمين النغمة الصحيحه، وهذا الوقت الذي لاحظ فيه أباه موهبته وأهداه اورج، وهذا فعلا ساعده علي تنمية موهبته الفنية.

مريم الجابري

مريم الجابري

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا