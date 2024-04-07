نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في العيد.. خالد سليم يشوق جمهوره لأغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوق خالد سليم جمهوره لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريبا احتفالا بعيد الفطر، نشر عبر حسابه على موقع انستجرام، فيديو قصير ظهر فيه يجلس ويعطي للكاميرا ظهره ونسمع موسيقى من الأغنية، واكتفى بكتابة جملة "قريبا".

آخر أعمال خالد سليم

وكان آخر أعمال خالد سليم هي أغنية" مين ده"، وذلك غدا الخميس الموافق 10 أغسطس، والأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وكان آخر اعمال خالد سليم في الدراما مسلسل "حكايات الماميز" مع الفنانة دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، رباب ممتاز، أماني كمال، والإخراج لأحمد صالح، وسيناريو وحوار مى سعد، ريم يوسف، سمر طاهر، ودعاء عبد الوهاب أشرفت على الكتابة، ويتكون المسلسل من 15 حلقة فى إطار اجتماعي، وايضا شارك خالد سليم في عدد من المسلسلات منها آن الأوان، وموجة حارة، وحكاية حياة، وجبل الحلال،والحب سلطان، وسيرة حب، وبعد البداية، ومأمون وشركاه، وإختيار إجباري، وولاد تسعة ورسايل، وبلا دليل.

كلمات أغنية مين ده

مين ده اللي شبع ولا أكتفي

عليك أنا متشحتف شحتفة

ده انا لو عطشان انت المية

إنت الأحساس والحنية

ولو انا بردان انت الدفا

لو حران نسمة مهفهفة

ومين ده يا حبيبي مين ده

ينساك مين ده وغلاوتك لا

ومين ده يا حياتي مين ده ينساك مين ده

اعوذ بالله

بقي ده إسمه كلام

مقدرش أنا لا

أنا يومي مظبوط علي ظبطتك

والشمس بتيجي مع طلتك

انا مين دلعني ووقعني

في غرامه غير رمش عنيك يعني

ده لو وانا بردان انت الدفا

لو حران نسمة مكيفة

شيل ده من دماغك انت عالي في المقام

والكلام اللي انت سامعه اللي قاله مش تمام

بيحاولوا يوقعوا مابينا

ماشيين سنة سنة

الحكاية دي فيها إنة

عايزك تظبط الكلام

نبذة عن خالد سليم

ولد خالد سليم في الكويت، لديه أخوين أكبر منه وأخت واحدة تصغره، عاش في الكويت حتى أنهي الثانوية العامة في مدرسة عبد الله العسعوسي، تزوج من سيدة تدعى خيرية وأنجبت منه، يقدم النوع الطربي والشبابي، ويغني بعدة لهجات كالخليجية واللبنانية بالإضافة إلى المصرية، وقد حصل على لقب «مطرب أول جامعة القاهرة، كما لقب «مطرب أول شباب جامعات مصر لعام 99»، وقد تم تكريمه كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل «نجوم 2000» في قناة النيل للمنوعات، كما قدم حفلات على مسرح دار الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، وكانت أول آلة عزف عليها الهرمونيكا حيث كان يعزف أغانيه المفضلة معتمدا علي حاسة السمع وتخمين النغمة الصحيحه، وهذا الوقت الذي لاحظ فيه أباه موهبته وأهداه اورج، وهذا فعلا ساعده علي تنمية موهبته الفنية.