نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة 13 من مسلسل مليحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هاجم المقدم أدهم (دياب) الفرقة الإرهابية التي خطفت مليحة ومن رافقها من أهلها، والدكتور هشام، وتمكن من النزول إلى النفق الذي تواجدت فيه تلك العصابة، وقضوا على أغلبيتهم، وتمكنوا من القبض على أحدهم لاستجوابه خلال الحلقة 13 من مسلسل مليحة.

ولكن مع ذلك لم يستطيعوا تحرير المختطفين من أيديهم خلال المادهمة الأولى على الرغم أنهم كانوا في نفس النفق الذي تمت مداهمته، ولكن سرعان ما قام بعض تلك العصابة الإرهابية من نقل الشيخ سالم ومليحة ومن معها إلى مكان آخر،ونقل الإرهابيون المختطفين إلى منزل خالٍ وشددوا الحرس حولهم، ليبدأ أدهم ومن معه من جنود في التخطيط لإنقاذهم، ثم قاموا بمداهمة سرية للمنزل الذي توجد فيه الفلسطينية مليحه ورفاقها، وتمكنوا من اقتحامه ورأوا المختطفين بداخله، وتستمر الخطة لإنقاذهم.

وبعد انتهاء المداهمة صلى أدهم وأهل الشيخ منطقة سيناء صلاة الجنازة على ابن الشيخ سالم الذي قتلته تلك العصبة الإرهابية، انتقاما من الشيخ سالم ومن أجل الضغط عليه بعد إعلانه وقوف قبائل سيناء في صف الجيش المصري للقضاء على الإرهابيين.

أبطال مسلسل مليحة

المسلسل بطولة العديد من نجوم الفن، بينهم دياب، وميرفت أمين، وأشرف زكي، والفلسطينية سيرين خاص، وأمير المصري، وأنور خليل، ورحاب الشناط، وديانا رحمة، ومروان عايش، ومروة أنور، وحنان سليمان، تأليف رشا عزت الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

مواعيد وقنوات العرض

و يعرض العمل على قناة cbc في الساعة 6:5 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 9:45 مساءً، وعلى قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة الحياة في الساعة 11:15 مساءً، مع إعادة العرض في الساعة 8:15 صباحًا والساعة 5:15 صباحًا.

أحداث مسلسل «مليحة»

و تدور أحداث مسلسل «مليحة» حول فتاة فلسطينية كانت تعيش في ليبيا، بعد أن دمر الاحتلال الاسرائيلي منزلها في الإنتفاضة التي حدثت عام 2000، وخلال رحلة معاناة مليحة تتقابل مع ضابط مصري على الحدود الليبية يدعى «أدهم» وتقع في حبه أثناء محاولته للعودة إلى قطاع غزة.

يتألف مسلسل «مليحة» من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه خلال النصف الثاني في شهر رمضان المبارك عبر قنوات الحياة، ON، CBC.