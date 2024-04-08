نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. تامر عبد المنعم يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر إسم الفنان تامر عبد المنعم تريند محرك البحث جوجل، نظرًا لظهوره أمس ببرنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة.



تصريحات تامر عبد المنعم

وكشف الفنان تامر عبد المنعم، سر هجومه على الفنان تامر حسني، وقوله بأنه هارب من الجيش،لافتًا أنه كانت هناك ندوة لنقيب الموسيقيين تحت عنوان صالون قصر السينما، كان سيشطب كل مطربي المهرجانات وأولهم حمو بيكا.

وأكد أنه اقترح على الفنان هاني تدشين شعبة مخصصة لمطربي المهرجانات تكون محكومة بضوابط، لكنه رفض بسبب التجاوزات وأكد أن أي متجاوز سيجرى شطبه من النقابة، مُتابعًا:" قلت له لو حد تجاوز وعمل مشكلة أو كان عليه قضية، طيب كان في مطرب كبير هربان من الجيش وعليه قضية وقضى عقوبته في السجن الحربي وقضى فترة خدمته العسكرية، فقال لي تامر حسني حبيبي، فرد هاني شاكر وقالي أنه تمت معاقبته".

تامر عبد المنعم يتحدث عن وفاة شقيقه

كما تطرق تامر عبد المنعم للحديث عن وفاة شقيقه، قائلًا:" أخويا مات والبعض قل أدبه عليه ودخلوا في حرمانية الموتى، وفي لحظة ضعف صعبت عليّ نفسي لأني مليش ذنب إني أخي توفي، ثم تراجعت فورا عن الاعتزال".

وعلق تامر عبد المنعم على الانتقادات التي تلقاها بعد وفاة شقيقه، مُتابعًا:" اتقالي أخوك اللي مات ربنا انتقم منك، ده مكنش تنمر، دي قسوة، ده كلام ميرضيش حد، وكانت أول مرة أبكي، أنا قوي جدًا، لكن دي حتة ميدخلهاش إلا واحد حقير".



واختتم:" الحُقراء كانوا كُثر في فترة فيلم المشخصاتي 2، وكلهم كانوا إخوان، هم لا يعرفون الرحمة ولا يعرفون ربنا، واتضايقت جدًا لكن الفيلم ده هزهم، وعايش بقاله 8 سنين وبيتعرض في ذكرى ثورة 30 يونيو دايما، الإخوان كانوا ناس حقيرة جدًا في خصومتهم".