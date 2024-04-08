بعد وفاة صابر المداح.. الحلقة الأخيرة الأكثر بحثًا على "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل المداح مؤشرات البحث بـ "جوجل"، بعد عرض الحلقة الـ 30 على منصة شاهد، حيث انهالت عليه إشادات جماهير السوشيال ميديا.

ملخص الحلقة الـ30 من المداح

انتهت الحلقة الأخيرة من مسلسل المداح أسطورة العودة بمفاجأة لم يتوقعها الجمهور بموت الشيخ "صابر "حمادة هلال خلال حربه مع "قزح" فتحي عبد الوهاب حيث استطاع الشيخ صابر الوصول للورث وهو سيف جده الذي حارب به الشياطيين قديمًا ولكن خلال المعركة الأخيرة له تم فتح البوابة الأخيرة ولكن انتهى الأمر بموت المداح على يد قزح الذي ظهر في جنازته،فهل تنتهي أسطورة المداح في الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع؟.



أماكن التصوير المميزة للمداح

الجدير بالذكر أنه مع عرض أول حلقات من مسلسل المداح 4 أسطورة العودة، ومن الأشياء الملفتة في العمل هو أماكن التصوير المختلفة التي تمت في مواقع مميزة.

حيث تم تصوير المسلسل في 5 مدن ومن أبرزهم كوم الشقافة في إسكندرية ومقابر برج البرلس وجبل الموت ومعبد الوحي آمون في سيوة وفي النيل بأسوان، وأيضا تم التصوير في الفيوم وهو مشهد مجمع المحاكم الذي ظهر في صابر المداح مع أبطال العمل في أول حلقة وفي مناطق أخرى.

تفاصيل مسلسل المداح4



مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان). ومنتج منفذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.