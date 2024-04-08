انت الأن تتابع خبر من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟.. يكشفه لأول مرة ويفاجئ الجميع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نجاوب على سؤال من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟، وهو الي كشفه أثناء لقاء خاص له مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة الحياة، وحصلت الحلقة على أعلي نسبة مشاهدة من بين غيره من البرامج الأخرى.

من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟

وعبر عن عمق مشاعره تجاه زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنها تمثل الحب الوحيد والحقيقي في حياته، وهذا جاء إجابة لسؤال من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟، وأوضح خلال اللقاء أن حبه لياسمين عبد العزيز لا يرقى لمستوى مشاعر المراهقين، بل هو حب عميق نضج عبر تجارب الحياة المشتركة، فقال: “حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا.”

وأضاف: “ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده على طول مش دلوقتي بس”، وحرص العوضي على التأكيد على أهمية دور المرأة في حياة الرجل، مشيراً إلى أن الست هي نصفه الثاني، فقال: “الست مهمة جدا في حياة الراجل، والراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا”.

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