انت الأن تتابع خبر من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟.. يكشفه لأول مرة ويفاجئ الجميع والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نجاوب على سؤال من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟، وهو الي كشفه أثناء لقاء خاص له مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة الحياة، وحصلت الحلقة على أعلي نسبة مشاهدة من بين غيره من البرامج الأخرى.
من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟
- وعبر عن عمق مشاعره تجاه زوجته السابقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكداً أنها تمثل الحب الوحيد والحقيقي في حياته، وهذا جاء إجابة لسؤال من هو حب حياة أحمد العوضي الوحيد؟، وأوضح خلال اللقاء أن حبه لياسمين عبد العزيز لا يرقى لمستوى مشاعر المراهقين، بل هو حب عميق نضج عبر تجارب الحياة المشتركة، فقال: “حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا.”
- وأضاف: “ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لإني عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده على طول مش دلوقتي بس”، وحرص العوضي على التأكيد على أهمية دور المرأة في حياة الرجل، مشيراً إلى أن الست هي نصفه الثاني، فقال: “الست مهمة جدا في حياة الراجل، والراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا”.
مسلسل حق عرب
- يُذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك حالياً في بطولة مسلسل حق عرب الذي يُعرض على شاشة قناة “حكايات” و”حكايات 2″ خلال شهر رمضان المبارك، وتدور أحداث المسلسل حول سر تخفيه وفاء عامر عن العوضي ورياض الخولي، وهو تبديل “عرب” حين ولادته بفتاة أنجبتها سلوى عثمان، وذلك كي تحافظ وفاء على حياة نجلها.
- ويضم المسلسل نخبة من نجوم الفن المصري، منهم: وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، محمد أحمد ماهر، دنيا المصري، أحمد عبدالله محمود، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وبجانب مشاركته في “حق عرب”، يواصل العوضي حصد النجاح من خلال مسرحيته “بودي جارد” التي تُعرض على مسرح السلام.
- وتجسد المسرحية قصة كوميدية تدور أحداثها حول “بودي جارد” يتعرض للعديد من المواقف الطريفة خلال عمله مع رجل أعمال ثري، ويشارك العوضي في بطولة المسرحية كل من: محمد ثروت، سامية الطرابلسي، بيومي فؤاد، حنان عادل، ونجوى ليلى، ومن تأليف حسام داغر، وإخراج أحمد صقر، يُشار إلى أن أحمد العوضي قد حقق نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية المميزة، منها: مسلسل “لعبة نيوتن”، مسلسل “رجالة البيت”، مسلسل “في بيتنا حنين”.