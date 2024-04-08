نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى زكي: دائمًا أتذكر شخصيات أثرت في حياتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على برنامج “ألبوم صور”، الذي تقدمه الإعلامية إيناس سلامة الشواف على راديو إنرجي 92.1.



تصريحات منى زكي

وقالت منى زكي عن ألبوم الصور في حياتها: " لازم أكون منظمة علشان أركز في شغلي وبيتي في نفس الوقت".



وتابعت: "زمان كنت ممكن اشوف الحاجة من زاوية واحدة بس دلوقتي لازم ألف الدايرة كلها، علشان افهمها كويس، تكوين الرأي محتاج تشوف كل الزوايا وان الزاوية الواحدة هي المتعلقة بربنا بس".



وأكملت منى زكي: "رؤيتك لنفسك بتتغير، أنا شخص بعيش الحاضر اللي هو يعتبر الصور الملونة في حياتي، لكن الماضي مبيعديش يوم إلا ويجيي فيه لمحات سواء لبابا أو خالتي وبفتكر ناس أثرت فيا منهم الراحل أحمد زكي ووحيد حامد".

وعن الصور التي تفضل التقاطها، قائلة: "الصورة الشخصية أقرب ليا من الجماعية، وطبيعي أواجه التصوير في أي وقت بس لو مع أولادي بعتذر لأن ده وقتهم هما فقط".

منى زكي تتحدث عن أحداث فلسطين



عن صور فلسطين وأحداث غزة الأخيرة، قالت: "متربيين إن فلسطين لأهلها وأن مين الأعداء، الصور المنشورة جعلت الناس خارج الوطن العربي تعرف معلومات أكثر عن القضية لأن إعلام العدو كاذب".