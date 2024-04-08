نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور قيادات «المتحدة».. الراديو 9090 يقيم أكبر حفل إفطار لنجوم الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام الراديو 9090 برئاسة الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، حفل إفطار رمضاني ضمّ نخبة من أهم نجوم الإعلام ومذيعي الراديو، بحضور قيادات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبرز الحاضرين لحفل إفطار راديو 9090

حضر الحفل المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة، وأحمد فايق رئيس قطاع البرامج بالمتحدة، وإبراهيم جاد رئيس قناة ON، وبشير حسن علي رئيس شبكة قنوات cbc، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم، والإعلامية مآثر المرصفي رئيس قطاع الراديو بالشركة المتحدة، والكاتب الصحفي هاني لبيب رئيس تحرير مبتدا، وأحمد الصياد مدير قطاع الديجيتال بالقنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، والدكتورة نائلة عمارة.

ومن فريق عمل الراديو، حضر كل من الإعلامية فاطمة مصطفى، والكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري رئيس تحرير مجلة روزاليوسف ورئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلامي إبراهيم عبدالجواد، والإعلامي محمد نشأت، والشيخ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية.

نجوم الراديو الإعلامي

كما حضر من نجوم الراديو الإعلامي أحمد يونس، والإعلامية شيماء حافظ، والإعلامي رامي الحلاواني، والإعلامية عبير بسيوني، والإعلامية إيمان مختار، والإعلامي أحمد خيري، والإعلامي فادي إبراهيم، والإعلامية سالي سعيد، والإعلامية داليا الخطيب، والإعلامية بسنت بكر، والإعلامي محمد علي خير، والكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، والإعلامي عبدالرحمن الصاوي، والإعلامي معتز عاطف.

الإعلامي عبد الفتاح مصطفى

وفي كلمته، عبّر الإعلامي عبد الفتاح مصطفى الرئيس التنفيذي للراديو 9090 عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه الراديو خلال موسم رمضان هذا العام، مع إطلاق أكبر خريطة برامجية شبابية مواكبة للعصر نالت استحسان الكثير من الجمهور والنقاد.

أضاف عبدالفتاح مصطفى، أن الراديو شهد أيضًا عدد كبير ومميز من المسلسلات، من أهمها أول مشاركة إذاعية للفنان أحمد العوضي، وعودة قوية للفوازير مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ونالت جميعها استحسان العديد من النقاد والجمهور.

وأكد مصطفى على حرص راديو 9090 على تقديم محتوى إبداعي متميز يلبي احتياجات المستمعين من مختلف الأعمار والاهتمامات، مع الاستمرار في التطوير والتحديث لمواكبة التطورات في عالم الإعلام، وهذا ماسيتم الإعلان عنه في الخريطة البرامجية للراديو بعد عيد الفطر المبارك.