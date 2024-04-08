مواقف كوميدي.. تفاصيل الإعلان الأول لفيلم "اللعب مع العيال"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف النجم محمد إمام عن الإعلان الأول لفيلمه الجديد "اللعب مع العيال"، والمقرر طرحه خلال العام الجاري 2024، وكتب معلقا على برومو الفيلم: "توكلنا على الله. الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال. مع المخرج الكبير شريف عرفة. مفاجأة 2024 إن شاء الله قريبًا".

تفاصيل الإعلان الأول لفيلم "اللعب مع العيال"

ظهر محمد في برومو الفيلم بشخصية "علام"، الذي يتولى مهمة تدريس مجموعة من الأطفال في فصل مدرسي بسيط، ويحدث موقف كوميدي بينهم وهو يشرح لهم الدرس الأول، كما تضمن الإعلان مشهدا جمع بين محمد إمام والنجم باسم سمرة، يقوم فيه الأخير بتقديم أصابع من الديناميت لمحمد إمام بطريقة كوميدية.

تفاصيل فيلم "اللعب مع العيال"

يشارك في بطولة فيلم اللعب مع العيال، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم محمد إمام، بيومي فؤاد، ويزو، باسم سمرة، أسماء جلال، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ، ويطلب نقله إلى إحدى المدارس في الصحراء، وتجمعه قصة حب مع أسماء جلال، بينما تدور أحداث العمل في إطار كوميدي لايت.

أحدث أعمال محمد امام

ومن ناحية اخري، عرض للفنان محمد إمام خلال موسم رمضان 2024 مسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين، تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق، تدور أحداثه حول قصة علي صالح المعداوي الشهير بـ "كوبرا"، الذي يخرج من السجن طامحًا لبدء حياة جديدة بعيدًا عن المشاكل، لكن مُعلمه السابق في عالم الجريمة "شيخون" يورطه في جريمة قتل بعد أن يفقد أمه وأخته، وتدفعه الظروف للتنقل بين عده مُدن للاختباء برفقة أصدقائه القُدامى أملًا في إثبات براءته.

آخر أعمال محمد إمام

وكان آخر أعمال محمد إمام هو فيلم "أبو نسب" ويشارك فى بطولته ماجد الكدوانى، ياسمين صبرى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد ثروت، محمد لطفى، علاء مرسى، وضيوف الشرف، ماجد المصرى، وشيكو، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.