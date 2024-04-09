فن ومشاهير

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

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القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة وفاء عامر بنجاح مسلسل “ حق عرب” على طريقتها الخاصة عن طريق إقامة حفل إفطار لأبطال مسلسل “ حق عرب ” .

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وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة 
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وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة 
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وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة 
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وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة 
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وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة 

و كان الاحتفال بتواجد بطل المسلسل “ أحمد  العوضى ” و الفنان “ محمد أحمد  ماهر ” و مؤلف المسلسل “ محمود حمدان ” و شقيقتها الفنانة  آيتن عامر.

مواعيد مسلسل “حق عرب” 

 

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة  ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

 

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب” 

 

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:- 

قناة on dream  الساعة ٩ مساءً. 

و قناة  on الساعة ١٢ صباحًا.

 

أبطال مسلسل “ حق عرب " 

 

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي،  و الفنان أحمد صيام،  و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.

مريم الجابري

مريم الجابري

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