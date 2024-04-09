القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة وفاء عامر بنجاح مسلسل “ حق عرب” على طريقتها الخاصة عن طريق إقامة حفل إفطار لأبطال مسلسل “ حق عرب ” .

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

وفاء عامر تحتفل بنجاح مسلسل " حق عرب" على طريقتها الخاصة

و كان الاحتفال بتواجد بطل المسلسل “ أحمد العوضى ” و الفنان “ محمد أحمد ماهر ” و مؤلف المسلسل “ محمود حمدان ” و شقيقتها الفنانة آيتن عامر.

مواعيد مسلسل “حق عرب”

وعرض المسلسل ابتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة ٩ مساءً و الساعة ١٢ صباحًا،و المسلسل يتكون من ٣٠ حلقة.

القنوات الناقلة لمسلسل “حق عرب”

ويتم عرض المسلسل عبر هذه القنوات:-

قناة on dream الساعة ٩ مساءً.

و قناة on الساعة ١٢ صباحًا.

أبطال مسلسل “ حق عرب "

يشارك في بطولة مسلسل “ حق عرب ” الفنان أحمد العوضي والفنان القدير رياض الخولي والفنانة وفاء عامر والفنانة القديرة سلوي عثمان والفنانة دينا فؤاد والفنانة دنيا المصري والفنانة كارولين عزمي، و الفنان أحمد صيام، و الفنانة وفاء مكي، والفنان أحمد عبد الله، والفنان محمد أحمد ماهر، والطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة.