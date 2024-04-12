كم تبلغ إيرادات فيلم Dune: Part Two؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

نجح فيلم Dune: Part Two في خطف قلوب الجماهير وتحقيق إيرادات مرتفعة بلغت قدرها نحو 666 مليونًا و813 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 1 مارس الماضى، والفيلم من إنتاج شركة Warner Bros.



تعرف على إيرادات فيلم Dune: Part Two



وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد إلى 266 مليونًا و413 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و400 مليون و400 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

أبطال فيلم Dune: Part Two

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم، ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم، وغيرهم من النجوم.

أحداث فيلم Dune: Part Two



ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.

ونال فيلم Dune نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لعام 2022، حيث فاز العمل بـ6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقما كبيرا سواء من الترشيحات أو الفوز.