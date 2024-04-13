الاثنين.. "الأندلس ربيع مؤجل" فى الليلة الحادية عشر من ليالى اللغة العربية بأوبرا الاسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بالتعاون مع منتدى كلية الآداب بجامعة الإسكندرية للشعر والفنون امسية ثقافية بعنوان “الأندلس ربيع مؤجل” في السابعة مساء الإثنين 15 إبريل ضمن فعاليات الليلة الحادية عشر من ليالي اللغة العربية، ويأتي ذلك في إطار خطط وزارة الثقافة لنشر الوعي الفكرى.

فقرة فنية

ويتخللها فقرة فنية لكورال الجامعة بقيادة الدكتورة شريهان الحديني وتحت اشراف الدكتورة نجوى صابر،دراماتورج دكتور محمد مخيمر ومن إخراج أحمد سمير.

أمسية ثقافية

تتضمن الأمسية باقة مختارة من القصائد منها قصيدة غرناطة للشاعر الكبير نزار قباني مع عرض لجزء من مسرحية الوزير العاشق للشاعر الكبير فاروق جويدة.

الاحتفال بذكرى ميلاد موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب

يذكر أن أوبرا الإسكندرية احتفلت بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب خلال حفل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام في مارس الماضي على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية".

وتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات النهر الخالد الشهيرة منها:" مضناك، القريب منك بعيد، ماليش أمل، سكن الليل ،فاتت جنبنا، إيه انكتب لي، هان الود، أنده عليك، كنت فين، لأ مش أنا اللى أبكي، فكروني"، إلى جانب بانوراما موسيقية من ألحان الراحل وغيرها، أداء كل من: محمد مصطفي، ياسمين محمد، ندي غالب، أيمن مصطفى، كريم زيدان، هبة إسماعيل، مصطفى سعد، مروه حمدي.