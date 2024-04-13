ياسمين سمير تكشف عن شخصيتها في مسلسل "دواعي سفر" مع أمير عيد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة ياسمين سمير عن اسم شخصيتها في مسلسلها الجديد "دواعي سفر" الذي يقوم ببطولته النجم "أمير عيد"، والمقرر عرضه على منصة watch it قريبا.





وشاركت ياسمين سمير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مجموعه من الصور تجمعها بالفنان أمير عيد، بطل العمل، اثناء كواليس تصوير العمل، وعلقت عليها قائلة: "دور مي.. قريبا أوي على watch it مع النجم أمير عيد ومنتج فني أحمد جمال ومخرج رضا العزاوي، تأليف وإخراج محمد ناير".





شاهد تطرح البرومو الرسمي لمسلسل "دواعي سفر"

وطرحت منصة WATCH IT، برومو مسلسل دواعي السفر، حيث شهد البرومو رحلة تجمع أمير عيد والفلسطيني كامل الباشا، حيث يظهر كامل في دور قبطان يدعى إبراهيم يفاجئ أمير عيد في عيد ميلاده لكنه يتعرض لحالة إغماء ويسقط على الأرض مما يدفع أمير عيد لاصطحابه إلى المستشفى ويبدأ معه رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة تشبه علاقة الأب بالأبن، ويوجه كامل الباشا رسالة لأمير عيد في البرومو وهي "عيش كل يوم وكأنه آخر يوم" وهو ما يغير مصير أمير عيد من شخص كان يحاول الانتحار لشخص جديد.

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي وياسمين سمير، تأليف وإخراج محمد ناير.

آخر أعمال ياسمين سمير

ويذكر ان اخر أعمال الفنانة ياسمين سمير هو مشاركتها في مسلسل الضاحك الباكي بطولة النجم عمرو عبدالجليل.



