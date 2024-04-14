أغنية ”اللي فارق فارق” لـ وليد سعد تتصدر التريند

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أبريل 2024 09:31 صباحاً - دخلت أغنية "اللى فارق فارق" في قائمة التريندات على منصات السوشيال ميديا، والذى طرحها الملحن والمطرب وليد سعد أول أيام العيد، حيث حققت الأغنية 250 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

الأغنية من كلمات أمير شيكو وألحان أحمد نصري وتوزبع مهيب سليط، وتنتمى إلى طبيبعة الأغانى الدرامية، وهي عودة قوية له إلى الساحة الغنائية بعد غياب أكثر من 17 عاما منذ تقديم أغنيته الشهيرة "كل ذنبى" التي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها عام 2007، وكانت نقلة مهمة في مشواره الغنائى.

وقال وليد سعد، في تصريحات صحفية: "بذلنا مجهودًا كبيرًا مع فريق عمل الأغنية، ونتمنى أن يكلل الله مجهودنا بالنجاح والتوفيق.

من ناحية أخرى يستعد وليد سعد لتحضير ألبوم غنائى يتعاون فيه مع روتانا ويشمل عدد من الأغانى مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين.

الملحن وليد سعد ألحانه تركت بصمة كبيرة، وتعاون في مشواره الغنائى مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي من أجيال مختلفة بدءاً من ورده وعمرو دياب وتامر حسنى وحماقى والجسمى وأصالة وراغب علامة وفض شاكر وامال ماهر ولطيفة وصابر الرباعي وحكيم وهشام عباس وحماده هلال وايهاب توفيق ونوال الزغبى وسميرة سعيد وغيرهم بكثير من كبار المطربين .

وكانت آخر أغانى النجم وليد سعد دويتو جمعه بالنجمة جنات تتر مسلسل بخط الإيد بطولة الفنان احمد رزق وحملت الاغنية إسم "بطلة حدوتك".