تعرف على تفاصيل حفل كاظم الساهر في دبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفلًا غنائيًا في دبي يوم الخميس 23 مايو المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعه من أغانيه المميزة التي يتفاعل معها الجمهور

تفاصيل أغنية "يا وفية"



يذكر أن آخر أعمال كاظم الساهر أغنية «يا وفية» من كلمات كريم العراقي، وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشيل فاضل

كلمات أغنية يا وفية لـ كاظم الساهر



الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏الله يعلم يا وفيَّة

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

عمري اعذريني سامحيني

سيذوب قلبي من حنيني

الله الله يعلم يا وفَّية

كم ضاقت الدنيا عليَّ

لما أضَعْتُكِ من يديَّ

‏إني أمام الناس أُعلنها جنيت، جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

إني أمام الناس أُعلنها جنيت، جنيت

لا أستحي لو بين قدميك ارتميت

لو أنتِ سامحتِ وقلتِ لي تعال تعال

بكى قلبي فرحًا ودمعُ العين سال

بكى قلبي فرحًا ودمعُ العين سال

من قال لا يبكي الرجال

من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال

من من من من قال لا يبكي الرجال.