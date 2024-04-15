أحمد عبد العزيز يعلق على وفاة شيرين سيف النصر

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أحمد عبد العزيز على التعليق على خبر وفاة شيرين سيف النصر نظرًا كونه رفيق نجاحها.



وقال خلال تصريحات صحفية له:"البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة، لافتا إلى أنه أصيب بصدمة عقب علمه بنبأ وفاتها".

واستكمل:"شيرين سيف النصر، فنانة جميلة شكلا وموضوعا، وكانت متخوفة من شخصية "الخواجاية" وقلقة بسبب كيف ستتكلم في العمل كسيدة أجنبية، وأوضح أن شيرين سيف النصر مجتهدة وتعمل بشكل جاد، والعمل نجح والجمهور تعلق بها".



واختتم:"إن مسلسل المال والبنون لم يكن هناك كثير من المشاهد التي تجمعهما سويا، لكنه قدم معها بطولة فيلم "كلهم في جهنم" من إخراج المخرج ياسين إسماعيل ياسين، وجمعتهما الكثير من المشاهد".



وفاة شيرين سيف النصر



وأعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، خبر وفاتها عبى حسابها الشخصي بموقع “فيسبوك”، قائلًا:" توفيت إلى رحمة الله اليوم أختي الصغيرة الغير شقيقة الفنانه شيرين هانم إلهام سيف النصر تمت الصلاة والدفن في مقابر العائلة في هدوء وسكينة كما طلبت الراحلة، وتقتصر المراسم على ذلك دون عزاء طبقًا لوصيتها، برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وإن لله وإن اليه راجعون".

أبرز أعمال شيرين سيف النصر



وشاركت الفنانة شيرين سيف النصر في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التلفزيونية، ومن أبرزها "غاضبون وغاضبات"، "من الذي لا يحب فاطمة".

أما في السينما فشاركت في العديد من الأعمال منها مع عمالقة الفن مثل "سواق الهانم" مع أحمد زكي وعادل أدهم، و"النوم في العسل" و"أمير الظلام" مع الزعيم عادل إمام.