بـ 4 مليون ونصف.. "شقو" يكتسح إيرادات أمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تربع فيلم “شقو” الذي يخوض بطولته كلًا من عمرو يوسف وأمينة خليل، على المركز الأول في شباك الإيرادات في الأسبوع الأول من عرضه، وحقق أمس الأحد إيرادات بلغت 4 مليون و315 ألف جنيهًا، ليصل إجمالي إيراداته 39 مليون 294 ألف جنيه حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حيث انطلق عرضه يوم وقفة عيد الفطر 2024.

قصة فيلم “شقو”

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم “شقو”

فيلم “شقو” بطولة كل من: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.