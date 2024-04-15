نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا الزاهد تتحدث عن فيلمي "فاصل من اللحظات اللذيذ" و"ري ستارت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت هنا الزاهد خلال لقائها مع راديو الرابعة الإماراتي، عن فيلمها فاصل من اللحظات اللذيذة، الذي تشارك في بطولته مع هشام ماجد، وينافس في موسم أفلام عيد الفطر، كشفت كواليس فيلم ري ستارت الذي تقدمه مع تامر حسني.

هنا الزاهد تتحدث عن أحدث أفلامها

وقالت هنا الزاهد: فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة ليس مقتبسًا عن أعمال أجنبية، ولكن فكرته جديدة واتخضيت أول أما جالي الورق، وأخبرت هشام ماجد أن السيناريو رائع جدًا وسألته إذا كان مأخوذ عن عمل أجنبي ولكنه أكد لي أنه تأليف مصريين هما شريف نجيب وجورج عزمي، وقررت تقديم الفيلم دون تفكير بعدما نال إعجابي.. جمعتني كيمياء بعدد من النجوم منهم تامر حسني في الأعمال الرومانسية، أحمد السعدني في الأعمال خفيفة الظل مثل سيب وأنا أسيب، أما في الأعمال الكوميدية الخالصة فأحب تعاوني مع هشام ماجد وبحب الكوميديا بتاعته.. فيلم ري ستارت ليس له علاقة بفيلمي السابق بحبك مع تامر حسني، والفيلم مش رومانسي أصلًا، وأقدم خلاله دور جديد لم أقدمه من قبل في مسيرتي.

تفاصيل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة يدور في إطار اجتماعي كوميدي فانتازي، حول هشام ماجد الذي يظهر بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، والعمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

احدث اعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، تستعد هنا لتصوير الجزء الثانى من فيلم قصة حب الذى يجمعها بـ أحمد حاتم وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن، وذلك بعد 4 سنوات من عرض الجزء الأول الذى طرح عام 2019، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم وحنان سليمان وياسر طوبجى وعلا رشدى، قصة وإنتاج ياسر صلاح، سيناريو وحوار أمانى التونسى، وإخراج عثمان أبولبن، تدور الأحداث حول المهندس (يوسف)، الذي يحاول شقيقه دفعه للزواج، وأثناء ذلك يقع حادث لـ(يوسف) يفقده بصره، وبالصدفة في أحد الأيام يصطدم بالفتاة (جميلة)، التي تهتم به وترعاه فيما بعد، وتتعلق بحبه، لكن يبدو أنهما سيتعرضان لاختبار صعب، عندما يصبح على كل منهما أن يثبت حبه للآخر.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "مستر إكس" الذى يعرض حاليا في شباك التذاكر السينمائي، وهو بطولة أحمد فهمى وهنا الزاهد، وأوس أوس، بيومي فؤاد، محمد أنور، رحاب الجمل، وضيوف شرف أكرم حسنى، عمرو يوسف، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، صبرى فواز، رانيا منصور، بيج رامى وآخرين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب، وايضا مسلسل سيب وأنا أسيب، الذي جمعها بـ أحمد السعدني، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت عرضه على منصة شاهد في يوليو من العام الماضي، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ضم محمد جمعة، محمود البزاوي، عارفة عبدالرسول، آية سماحة، ويارا جبران، والعمل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج وائل إحسان.