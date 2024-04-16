في هذا الموعد. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في القاهرة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان تامر حسني لاحياء حفلًا غنائيًا في القاهرة الجديدة يوم 19 إبريل الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

وفي سياق آخر، شوق الفنان تامر حسني جمهوره لعمل جديد يعكف على تحضير لحن خاص به، وذلك عن طريق نشره صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا: "بقالي فترة ممسكتش الجيتار ألحن بس بقالي 6 ساعات قاعد كده بلف حوالين فكرة، هفضل وراها لحد ما اخلصها، نهاركم أحلى حاجة".



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أحدث أعمال تامر حسني هي أغنية "30 حياة" التي طرحها احتفالًا بعيد الحب، والأغنية من إخراج تامر حسني وكلمات تامر حسني ومؤمن راجح، ألحان مودي منير، توزيع كريم أسامة، إنتاج TH Production حسام حسني.



كلمات أغنية 30 حياة

إنتي الوحيدة اللي عارفه مفتاح قلبي فين وإنت اللي لو قربلي هم بتبعده بتحسي بيا في أي وقت بكون حزين طب ما إنت قلبي في عز زعله بتسعده 2x إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x جنبِك أنا بقيت حد تاني أنا معرفوش وأنا حبيت كل حاجه أولها معاك بعلنها للعالم وإنتي بين إيديا إنك هدية ربنا يا حبيبتي ليا إنتي الحياه بالنسبه ليا واللي فيها مش عايزه أعيش لو ثواني مش هشوفك فيها خد مني عمري يارب كله وإديها وأنا لو هعيش ٣٠ حياه هفديك بيها 2x يا سر راحتي.