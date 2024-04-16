نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض.. راندا عبد السلام تحتفل بقدوم فصل الصيف (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضعت الفنانة الشابة راندا عبد السلامة، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

إطلالة راندا عبد السلام

وظهرت راندا عبد السلام، خلالها بإطلالة كلاسيكية صيفية، اعتمدت فيها على اللون الأبيض المنقوش بالإزهار والورود، خطفت بها الأنظار.





أعمال راندا عبد السلام المقبلة

وتشارك راندا عبد السلام، في المسلسل التاريخي "ملوك الأرض"، والذي من المفترض أن تبدأ تصويره قريبًا، بقيادة المخرج معتز حسام.

آخر أعمال راندا عبد السلام

يذكر أن آخر أعمال راندا عبد السلام مشاركتها في حكاية "ماتيجي نشوف" وجسدت من خلاله شخصية "نور" صديقة الفنانة هنا شيحة، وتناولت شخصيتها العديد من الجوانب وكانت مليء بالشر.

وكانت حكاية ماتيجي نشوف، هي ثاني حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين.

نبذة عن راندا عبد السلام

راند عبد السلام تعتبر واحدة من أبرز الوجوه الفنية الشابة من مواليد 25 فبراير عام 1988 بمدينة القاهرة مصر وعمرها الحالي هو 35 عامًا، خريجة المعهد الفنون المسرحية وبجانب الفن تمارس عدة نشاطات ورياضات أخري أبرزهم السباحة.

وتخرجت راندا عبد السلام في المعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت أثناء فترة دراستها بالمعهد فى الكثير من العروض المسرحية المختلفة ومثلها الأعلى بالتمثيل هي الفنانة الكبيرة الراحلة فاتن حمامة.

واستطاعت راندا أن تجذب إليها أنظار الجمهور مؤخرًا من خلال طلتها الرقيقة وجمالها الطبيعي وحديثها عن ضرورة أداء الأدوار التمثيلية بإتقان بعيدًا عن إعتمادها على مظهرها، وهو ما كشفت عنه كثيرًا وأكدت فى أكثر من برنامج أنها تأخذ الكثير من الكورسات التأهيلية داخل معهد الفنون المسرحية أو خارجه.