نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقته الخاصة.. أشرف زكي يهنئ زوجته روجينا بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مجموعة من الصور برفقة زوجته.





وحرص أشرف زكي على تهنئة زوجته روجينا، بمناسبة عيد ميلادها، وعلق على الصور قائلًا: "إلى رفيقتي وصديقتي وحبيبتى روجينا كل لحظة وأنتى بخير وعيد ميلاد سعيد وربنا دايما معانا وواقف جنبنا لأننا صادقين وأنتى مشوار كفاح ونجاح مشوار تعب واجتهاد مشوار أمل وربنا حققلك الحلم حلم الزوجة الوفية حلم الأم الوفية حلم النجمة الموهبة كنتي وستظلي سرّ نجاحي".





أحدث أعمال روجينا

حققت النجمة روجينا، نجاحًا كبيرًا بمسلسل "سر إلهي"، الذي انتهى عرضه أمس، وذلك فور عرض جميع حلقاته، وحظيت بردود فعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي منذ بدء عرضه في بداية شهر رمضان 2024، ولاقى حفاوة كبيرة من رواد السوشيال ميديا، وتصدر التريند بشكل شبه يومي، بسبب اهتمام الجمهور بقصة “نصرة” لمعرفة ماذا سوف سيحدث معها؟ وسيطر هذا الشعور على المشاهدين حتى الحلقة الأخيرة.

وقد نجح المخرج رؤوف عبد العزيز، هذا العام في تقديم خلطة تشويقية في "سر إلهي" بهدف جذب انتباه الجمهور ووضعهم في حالة ترقب للأحداث، حيث صنع العديد من المشاهد على مدار حلقات المسلسل، بمثابة "ماستر سين" أو "منعطفات درامية"، كان لها أثرًا كبيرًا في تغيير مجرى الأحداث، وقلبها رأسًا على عقب، وهو الأمر الذي أثار انتباه الجمهور، لا سيما وأن تلك النوعية من الدراما، تتطلب جهدًا ضخمًا من فريق العمل كله، وخاصةً المخرج، والمؤلف أمين جمال.

أحدث أعمال أشرف زكي

جدير بالذكر أن الفنان أشرف زكي، شارك في مسلسل «مليحة» بطولة الفنان دياب، وعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا.

وتدور أحداث مسلسل مليحة، حول فتاة فلسطينية تدعى مليحة، التى كانت تعيش فى ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.