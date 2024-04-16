نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دم المصريين خط أحمر.. تفاصيل ملحمة فيلم "السرب" لأحمد السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر الجمهور طرح فيلم "السرب" الذي يعتبر بمثابة ملحمة سينمائية تم التحضير لها منذ عام 2019 وكشفت شركة سينرجي البرومو التشويقي للعمل، وتصدر محركات.



وفي السطور القادمة يرصد دوت الخليج الفني أبرز تفاصيل الفيلم

موعد طرح فيلم السرب



طرحت البرومو التشويقي للعمل، معلنة موعد طرحه في جميع السينمات بمصر والوطن العربي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث كتبت: إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد بالأسلوب والتوقيت المناسب، وظهر في البرومو الفنان أحمد السقا، والفنان شريف منير، دياب، كريم فهمي، وغيرهم من الفنانين، وأنه سيكون متاح قريبا بجميع دور العرض ".



تفاصيل برومو فيلم السرب

وظهر خلال برومو "السرب"، تاريخ 15 فبراير 2015، وهو تاريخ الواقعة التي حدثت للمصريين في سواحل ليبيا بقتل 21 قبطي من قبل قوات الظلام الإرهابية "داعش" والتي بناءً عليها تمت صناعة فكرة العمل الذي تناول بطولة قواتنا الجوية أمام الإرهابيين.



كما ظهر خطاب الرئيس السيسي، والذي أعلن في كلمة طارئة ردًا على مقتل 21 مصريًا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا بأنه حان الوقت للتعامل مع الإرهاب مؤكدًا على أن مصر تمتلك حق الرد.

تفاصيل فيلم "السرب"



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.

فريق عمل فيلم السرب

ويشارك ببطولة فيلم "السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.