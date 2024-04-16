فيلم "أسد" سبب غياب محمد رمضان عن الموسم الرمضاني الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث محمد رمضان خلال حواره مع قناة YAMA Arabia، على "يوتيوب" عن غيابه عن الموسم الرمضاني الأخير، كما كشف مشاريعه الفنية المقبلة، وقال: “غبت عن دراما رمضان 2024، لأنني كنت متواجد في مواسم رمضان من عام 2018 حتى 2023 دون توقف، وكان يجب أن أبتعد حتى أترك الجمهور يشاهد المشاريع الأخرى وأحصل على قسط من الراحة حتى أبدأ مشاريعي الجديدة”.

محمد رمضان يتحدث عن فيلمه أسد

وواصل: “لدي مشروع سينمائي ضخم وصعب جدًا وهو فيلم أسد، الذي احتاج مني إلى تحضير كبير، والعمل من تأليف وإخراج المخرج العالمي المصري محمد دياب، وكان يحتاج بالفعل إلى الراحة من أجل دخول التصوير وأنا في كامل طاقتي وتركيزي.. أحضر لمشاريع غنائية جديدة عالمية، ولن أستطيع الإفصاح عن تفاصيلها، ولكن انتظروا مفاجآت عديدة في الصيف المقبل 2024”.

تفاصيل فيلم أسد

وكان فيلم أسد يحمل في البداية اسم أسد أسود، ويتناول فترة ثورة العبيد، ويجسد محمد رمضان خلاله شخصية علي بن محمد الفارسي، ويقود الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والفيلم من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو مسلسل جعفر العمدة، وحقق العمل نجاحا كبير، وتصدر قائمة الأكثر مشاهدة دخل مصر وخارجها، وشارك في العمل مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم: مي كساب، إيمان العاصي، زينة، أحمد داش، أحمد فهيم، منذر ريحانه، منة فضالي، طارق النهري، سلوى عثمان، هالة صدقي، وغيرهم، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.

وكان فيلم ع الزيرو آخر أعمال محمد رمضان في السينمات، والذي عُرض في أغسطس من العام الماضي، وحصد إيرادات 13 مليون و522 ألف جنيه، ضمن موسم أفلام الصيف الأخير، والعمل دارت أحداثه في إطار أكشن تشويقي، حول شخصية الـ DJ حمزة دراجون التي يقدمها محمد رمضان، ويضطر إلى بيع عضو من أعضاء جسمه من أجل علاج نجله المُصاب بالسرطان والذي يقدم دوره الطفل منذر مهران، الفيلم من بطولة محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، والطفل منذر مهران، مع عدد من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.