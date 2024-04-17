نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أميرة بدر: "هناك فنانين فاجئوني في برنامج "أسرار" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الإعلامية أميرة بدر ضيفة على الاعلامي تامر أمين في برنامج “ أخر النهار” للحديث عن كواليس برنامجها في رمضان الماضي.

وقالت أميرة بدر:'في تفاصيل كتير عن الضيف محدش يعرف عنها حاجة، وأنا صحفية في الأساس، ودائما اللي بيشتغل صحفي بيجيب ما وراء الخبر، وبيكون عايز يعرف اي اللي الناس متعرفهوش.

تابعت:' أمير مرتضي منصور محدش كان يعرف عنه حاجه وكان مفاجأة بالنسبالي هو وعصام صاصا والاستاذ مجدي الجلاد عنده كتير وممكن يتعمل معاه سلسلة حلقات

برنامج "أسرار" استضافت من خلاله الإعلامية أميرة بدر، عددًا من نجوم الفن والرياضة والشخصيات العامة، يوميًا في شهر رمضان، على شاشة النهار.

علقت الإعلامية أميرة بدر على انتهاء تعاقد برنامجها "ملفات"، التي كانت تقدمه عبر شاشة قناة هي، خلال العام الماضي.

وكتبت أميرة بدر عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، الآتي: “سنة في قناة (هي) عدت، مدة العقد انتهت على خير، في محطة جديدة في حياتي إن شاء الله بتمنى لقناة (هي) التوفيق”