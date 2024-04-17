نستعرض تفاصيل أغنية شذى الجديدة ”اخلع”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 17 أبريل 2024 12:31 مساءً - تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "إخلع"، على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتتعاون شذى في أغنيتها الجديدة المفترض طرحها قريباً مع الشاعر محمود عادل كلازا، والملحن مصطفى إبراهيم، ومن توزيع رامي نوار.

يذكر أن شذى طرحت مؤخرًا عددًا من الأغنيات المتميزة، منها أغنية بعنوان «إجمدي» عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد قماح، وميكس وماستر خالد رؤوف.

وأغنية " اللي ما يتسموا" من كلمات الشاعر الغنائي إيهاب عبد العظيم، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وميكس وماستر تميم.

من ناحية أخرى، كانت شذى قد كشفت في وقت سابق، حقيقية هجومها على الفنان عمرو مصطفى، وذلك بعد منشورها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الذي عبرت فيه عن رأيها في تصريحه الأخير “المطرب مجرد أداة”.